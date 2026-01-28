JAKARTA - Enam chef dan enam F&B services terbaik Indonesia bertarung dalam babak final Archipelago Black Box Battle tingkat nasional. Ajang ini digelar di Aston Priority Simatupang Hotel and Conference Center Jakarta, Selasa (27/1/2026). Mereka datang dari Kalimantan, Yogyakarta, Bogor, Sidoarjo, Cirebon, dan Bali. Kompetisi ini mempertemukan talenta unggulan lintas daerah untuk pertama kalinya. Tekanan tinggi menjadi bagian tak terpisahkan dari panggung final ini.

Pada kategori Food Battle, peserta memasak satu appetizer dan satu main course. Waktu memasak dibatasi hanya 90 menit. Bahan rahasia terdiri dari rib eye dan salmon. Sementara itu, Beverage Battle menantang peserta meracik dua minuman dalam 45 menit. Bahan rahasia berupa sweetened strawberry purée dan espresso Arabika 50 persen serta Robusta 50 persen. Tantangan tersebut menguji teknik, kreativitas, dan ketepatan eksekusi secara bersamaan.

Chief Executive Officer Archipelago, John Flood, menegaskan tujuan kompetisi ini. “Ajang ini mengembangkan talenta dan menjaga standar kualitas jaringan hotel,” ujarnya. Penilaian dilakukan jajaran juri korporat lintas divisi kuliner dan operasional. Reno Gani dari Harper Cikarang meraih juara pertama Food Battle. Hanif Anshori dari The Alana Hotel and Convention Center Solo memenangkan Beverage Battle. Seluruh finalis menerima apresiasi atas kontribusi profesional mereka.