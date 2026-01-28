Advertisement
Melalui kolaborasi strategis ini, IHC selaku Holding Rumah Sakit BUMN bersama rumah sakit rujukan nasional Kemenkes memperkuat pengembangan layanan spesialistik unggulan sebagai bagian dari Transformasi Sistem Kesehatan Nasional.
Melalui kolaborasi strategis ini, IHC selaku Holding Rumah Sakit BUMN bersama rumah sakit rujukan nasional Kemenkes memperkuat pengembangan layanan spesialistik unggulan sebagai bagian dari Transformasi Sistem Kesehatan Nasional.
Direktur Utama RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo dr. Supriyanto, Direktur Utama RS Kanker Dharmais dr. R. Soeko Werdi Nindito D., Direktur Utama Indonesia Healthcare Corporation (IHC) dr. Lukman Ma?ruf, Direktur Utama RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dr. Iwan Dakota, Direktur Utama RS Umum Pusat Fatmawati Dr. dr. Wahyu Widodo, serta Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono?dr. Adin Nulkhasanah berfoto bersama usai penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama pengembangan Center of Excellence (CoE) layanan kesehatan nasional, Selasa (27/1/2026).
Penguatan Kolaborasi Rumah Sakit Nasional untuk Ketahanan Kesehatan

Rabu 28 Januari 2026 21:57 WIB
JAKARTA - Direktur Utama RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo dr. Supriyanto, Direktur Utama RS Kanker Dharmais dr. R. Soeko Werdi Nindito D., Direktur Utama Indonesia Healthcare Corporation (IHC) dr. Lukman Ma’ruf, Direktur Utama RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dr. Iwan Dakota, Direktur Utama RS Umum Pusat Fatmawati Dr. dr. Wahyu Widodo, serta Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono–dr. Adin Nulkhasanah berfoto bersama usai penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama pengembangan Center of Excellence (CoE) layanan kesehatan nasional, Selasa (27/1/2026).

 
Kerja sama ini melibatkan RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo, RS Kanker Dharmais, RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, RSUP Fatmawati, serta RS Pusat Otak Nasional.
 
Melalui kolaborasi strategis ini, IHC selaku Holding Rumah Sakit BUMN bersama rumah sakit rujukan nasional Kemenkes memperkuat pengembangan layanan spesialistik unggulan sebagai bagian dari Transformasi Sistem Kesehatan Nasional. Penandatanganan MoU menjadi wujud sinergi dalam meningkatkan kualitas layanan rujukan, optimalisasi sumber daya kesehatan, serta penguatan ketahanan kesehatan nasional sesuai Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI 2025–2029.
 
Pengembangan Center of Excellence difokuskan pada lima layanan utama, yakni jantung dan pembuluh darah, onkologi, otak dan saraf, digestif, serta ortopedi. Melalui pendekatan layanan yang terintegrasi—mulai dari diagnosis, terapi, hingga rehabilitasi—jejaring CoE ini diharapkan mampu meningkatkan akses layanan spesialistik, memperkuat sistem rujukan nasional, dan mendorong kemandirian layanan kesehatan di dalam negeri.
Layanan Kesehatan
Layanan Kesehatan
