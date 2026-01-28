JAKARTA – Petugas memasukkan bantuan logistik ke dalam pesawat untuk didistribusikan ke wilayah terdampak bencana. Grup PT United Tractors Tbk (UT) menyalurkan bantuan kemanusiaan secara berkelanjutan bagi korban banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah di Sumatra, meliputi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, Senin (26/1/2026).

Sejak awal bencana, Grup UT yang terdiri atas PT Pamapersada Nusantara, PT Agincourt Resources, PT United Tractors Pandu Engineering, PT Bina Pertiwi, PT Traktor Nusantara, dan PT Komatsu Remanufacturing Asia bergerak cepat dengan mengerahkan sumber daya, Emergency Response Team, serta relawan karyawan. Perusahaan mendirikan 17 posko bantuan dan mengoperasikan alat berat, sarana transportasi darat, serta satu unit helikopter guna mendukung distribusi logistik.

Bantuan yang disalurkan meliputi paket sembako, perlengkapan hygiene dan bayi, layanan kesehatan, makanan siap saji, peralatan sekolah, hingga perlengkapan dapur yang didistribusikan secara terkoordinasi di wilayah terdampak di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Aksi ini menegaskan komitmen Grup UT untuk terus hadir dan berkontribusi nyata dalam mendukung percepatan pemulihan masyarakat pascabencana.