JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (ketiga kanan) bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (ketiga kiri), Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana (kedua kanan), Direktur Utama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Hans Patuwo (kedua kiri), Wakil Direktur Utama Catherine Hindra Sutjahyo (kanan) dan Komisaris Utama Agus Martowardojo (kiri) berfoto bersama mitra ojek online saat kegiatan Bakti GoTo untuk Negeri di Jakarta, Selasa (27/1/2026). PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk memberikan empat dukungan nyata bagi mitra driver mulai dari bonus hari raya, bursa kerja mitra Gojek, beasiswa untuk mitra atau keluarga serta perlindungan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Sebagai perusahaan yang lahir dan tumbuh di Indonesia, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk terus mengambil peran aktif dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan jutaan mitra driver Gojek beserta keluarganya. Komitmen ini diwujudkan melalui Bakti GoTo untuk Negeri: Empat Dukungan Nyata untuk Kesejahteraan Mitra yang tidak hanya meringankan beban hari ini, tetapi juga membuka peluang bagi masa depan keluarga mitra driver di Indonesia.

Inisiatif Bakti GoTo untuk Negeri mencakup perlindungan sosial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan), Bonus Hari Raya, Bursa Kerja Mitra Gojek dan Beasiswa untuk Mitra/ Keluarga, serta Usaha Mitra Swadaya. Keempat dukungan ini dirancang sebagai kontribusi jangka panjang GoTo dalam memperkuat ekosistem kerja yang lebih aman, inklusif, dan berkelanjutan.