Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Multimedia
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Rapat Paripurna DPR menyetujui Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur BI periode 2026-2031 menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri pada 13 Januari 2026.
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Rapat Paripurna DPR menyetujui Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur BI periode 2026-2031 menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri pada 13 Januari 2026.
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Rapat Paripurna DPR menyetujui Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur BI periode 2026-2031 menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri pada 13 Januari 2026.
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Rapat Paripurna DPR menyetujui Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur BI periode 2026-2031 menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri pada 13 Januari 2026.
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (tengah) dan Cucun Ahmad Syamsurijal (kiri) berfoto bersama dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih Thomas Djiwandono (kanan) pada Rapat Paripurna DPR ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Rapat Paripurna DPR Resmi Setujui Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa 27 Januari 2026 21:36 WIB
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (tengah) dan Cucun Ahmad Syamsurijal (kiri) berfoto bersama dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih Thomas Djiwandono (kanan) pada Rapat Paripurna DPR ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Rapat Paripurna DPR menyetujui Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur BI periode 2026-2031 menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri pada 13 Januari 2026.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Rapat Paripurna DPR Resmi Setujui Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
Diusulkan Presiden Prabowo, Thomas Djiwandono Ikuti Uji Kelayakan Deputi Gubernur BI
Rapat Paripurna DPR Tetapkan Dewan Komisioner LPS 2025-2030
Rapat Paripurna DPR Bahas Tanggapan Pemerintah atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024
Rapat Paripurna DPR RI Tetapkan Ricky Gozali sebagai Deputi Gubernur BI 2025?2030
Rapat Paripurna DPR ke-21 Bahas Pertanggungjawaban APBN 2024 dan KEM-PPKF RAPBN 2026
Rapat Paripurna DPR Tandai Dimulainya Masa Persidangan IV 2024?2025
Rapat Paripurna DPR Bahas Laporan Keuangan Pemerintah dan RAPBN 2026