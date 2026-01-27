Advertisement
MULTIMEDIA Foto

DPR Resmi Setujui Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi

Selasa 27 Januari 2026 21:33 WIB
JAKARTA - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR Adies Kadir menghadiri Rapat Paripurna DPR ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Rapat Paripurna DPR menyetujui Adies Kadir yang sebelumnya merupakan Wakil Ketua DPR menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Hakim MK Arief Hidayat yang akan pensiun pada 5 Februari mendatang.

