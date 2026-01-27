JAKARTA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) periode 2019–2024 Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berjalan masuk untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) periode 2019–2024 Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi saksi pada sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dengan terdakwa Muhamad Kerry Adrianto Riza, Ramadhan Joedo, Dimas Werhaspati, Agus Purwono dan Yoki Firnandi.