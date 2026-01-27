Advertisement
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT PELNI (Persero), Anik Hidayati menyampaikan bahwa implementasi teknologi satelit Low Earth Orbit (LEO) menjadi fondasi utama penguatan Sistem Komunikasi Kapal (SisKomKap) PELNI di atas Kapal KM Nggapulu di Pelabuhan Penumpang Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
(27/1/2026). Kolaborasi layanan satelit yang dilakukan PT PELNI (Persero) dengan PT Dwi Tunggal Putra (DTP) tersebut dalam rangka mengoptimalkan proses bisnis PELNI dengan menghubungkan kantor pusat dan armada secara real-time serta menjaga konektivitas dan persatuan wilayah kepulauan Indonesia.
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) (Persero) Anik Hidayati (tengah) berbincang bersama Chief Sales dan Marketing Officer (CSMO) BuanterOne Budi Santoso (kedua kiri), VP SEA of Eutelsat OneWeb Bala Balamurali (kanan), VP Information Technology PT PELNI (Persero) Angga Krisosa (kiri) dan Kapten KM Nggapulu Capt. Roberto Matualage (kedua kanan) pada acara peluncuran kerja sama penyediaan Layanan Internet Satelit SISKOMKAP VSAT LEO OneWeb di atas Kapal KM Nggapulu di Pelabuhan Penumpang Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Chief Sales & Marketing Officer (CSMO) BuanterOne, Budi Santoso menjelaskan bahwa solusi yang dihadirkan BuanterOne bagi kapal PELNI dirancang khusus untuk menjawab kompleksitas operasional sektor maritim nasional di atas Kapal KM Nggapulu di Pelabuhan Penumpang Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT PELNI (Persero), Anik Hidayati menyampaikan bahwa implementasi teknologi satelit Low Earth Orbit (LEO) menjadi fondasi utama penguatan Sistem Komunikasi Kapal (SisKomKap) PELNI di atas Kapal KM Nggapulu di Pelabuhan Penumpang Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Optimalkan Konektivitas Armada, PELNI Hadirkan Layanan Internet Satelit

Selasa 27 Januari 2026 21:31 WIB
JAKARTA - Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT PELNI (Persero), Anik Hidayati menyampaikan bahwa implementasi teknologi satelit Low Earth Orbit (LEO) menjadi fondasi utama penguatan Sistem Komunikasi Kapal (SisKomKap) PELNI di atas Kapal KM Nggapulu di Pelabuhan Penumpang Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Kolaborasi layanan satelit yang dilakukan PT PELNI (Persero) dengan PT Dwi Tunggal Putra (DTP) tersebut dalam rangka mengoptimalkan proses bisnis PELNI dengan menghubungkan kantor pusat dan armada secara real-time serta menjaga konektivitas dan persatuan wilayah kepulauan Indonesia. 
