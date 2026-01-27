JAKARTA - Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT PELNI (Persero), Anik Hidayati menyampaikan bahwa implementasi teknologi satelit Low Earth Orbit (LEO) menjadi fondasi utama penguatan Sistem Komunikasi Kapal (SisKomKap) PELNI di atas Kapal KM Nggapulu di Pelabuhan Penumpang Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Kolaborasi layanan satelit yang dilakukan PT PELNI (Persero) dengan PT Dwi Tunggal Putra (DTP) tersebut dalam rangka mengoptimalkan proses bisnis PELNI dengan menghubungkan kantor pusat dan armada secara real-time serta menjaga konektivitas dan persatuan wilayah kepulauan Indonesia.