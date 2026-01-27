JAKARTA - Head of Sales SUN Energy, Andi Tenri Olle (kiri) bersama Pulogadung Site Director Haleon Indonesia, Suwandi Putra (kanan) saat berfoto bersama usai meresmikan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di fasilitas produksinya di Pulogadung, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Di tengah meningkatnya kebutuhan produk kesehatan konsumen, industri kesehatan dituntut menerapkan standar keberlanjutan yang lebih kuat, termasuk pengelolaan emisi operasional secara bertanggung jawab. Haleon, perusahaan kesehatan konsumen global yang menaungi merek Panadol, Sensodyne, Actifed, dan Voltaren, menjadikan keberlanjutan sebagai pilar utama melalui komitmen “Better Everyday Health with Humanity”.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Haleon Indonesia meresmikan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di fasilitas produksinya di Pulogadung, Jakarta Timur. Fasilitas ini berperan strategis dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik sekaligus memasok produk ke sejumlah negara Asia Tenggara, serta menjadi bagian dari blueprint keberlanjutan global Haleon.

PLTS Atap berkapasitas 416,97 kWp ini diproyeksikan menghasilkan sekitar 577.647 kWh energi hijau per tahun dan berpotensi menurunkan emisi lebih dari 449 ton CO₂e per tahun, setara dengan penyerapan karbon sekitar 7.460 pohon. Energi terbarukan tersebut akan langsung mendukung proses produksi berbagai produk kesehatan konsumen untuk pasar lokal dan regional.

Direktur Pulogadung Site Haleon Indonesia, Suwandi Yulia Putra, menyampaikan bahwa pengoperasian PLTS Atap ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan dekarbonisasi Haleon di Indonesia. “Keberlanjutan kini menjadi bagian dari komitmen inti industri kesehatan. Operasional PLTS Atap pertama kami di Indonesia memperkuat komitmen global sekaligus berkontribusi nyata terhadap pengurangan emisi karbon,” ujarnya.

Proyek ini direalisasikan melalui kolaborasi dengan SUN Energy sebagai penyedia layanan Sustainability-as-a-Service. CEO SUN Energy, Jefferson Kuesar, menegaskan bahwa adopsi energi terbarukan di sektor kesehatan menunjukkan bahwa transisi energi merupakan kebutuhan lintas sektor.

Inisiatif PLTS Atap ini menjadi langkah strategis Haleon dalam membangun standar operasional yang lebih hijau, efisien, dan bertanggung jawab, sejalan dengan meningkatnya tuntutan terhadap produk kesehatan yang aman, berkualitas, dan diproduksi secara berkelanjutan.