Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Djiwandono bersiap mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia di ruang Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Diusulkan Presiden Prabowo, Thomas Djiwandono Ikuti Uji Kelayakan Deputi Gubernur BI
Senin 26 Januari 2026 21:55 WIB
JAKARTA - Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Djiwandono bersiap mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia di ruang Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Thomas Djiwandono yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan merupakan salah satu dari tiga nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto.
