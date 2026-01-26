JAKARTA - Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Djiwandono bersiap mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia di ruang Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Thomas Djiwandono yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan merupakan salah satu dari tiga nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto.