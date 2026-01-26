Advertisement
Dicky Kartikoyono merupakan satu dari tiga nama calon Deputi Gubernur BI yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto, melalui melalui surat Presiden yang dikirim ke DPR RI.
Dicky Kartikoyono merupakan satu dari tiga nama calon Deputi Gubernur BI yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto, melalui melalui surat Presiden yang dikirim ke DPR RI.
Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dicky Kartikoyono mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Deputi Gubernur Bank Indonesia di ruang Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dicky Kartikoyono mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Deputi Gubernur Bank Indonesia di ruang Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dicky Kartikoyono mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Deputi Gubernur Bank Indonesia di ruang Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Foto

Dicky Kartikoyono Jalani Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur BI di DPR

Senin 26 Januari 2026 21:53 WIB
JAKARTA - Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dicky Kartikoyono mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Deputi Gubernur Bank Indonesia di ruang Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). 

Dicky Kartikoyono merupakan satu dari tiga nama calon Deputi Gubernur BI yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto, melalui melalui surat Presiden yang dikirim ke DPR RI.
