Direktur Utama KB Bank Syariah A. Iwan Ch. memberikan sambutan saat peresmian Kantor Cabang KB Bank Syariah Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta, Senin (26/1/2026).
Direktur Utama KB Bank Syariah A. Iwan Ch., Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Ahmad Aidil Ritonga dan Direktur Bisnis Santi Aji Yuniasih menyapa nasabah saat peresmian Kantor Cabang KB Bank Syariah Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta, Senin (26/1/2026).
Direktur Utama KB Bank Syariah A. Iwan Ch. (tengah) bersama Direktur Bisnis Santi Aji Yuniasih (kiri) dan Komisaris Deddy SA. Kodir meresmikan Kantor Cabang KB Bank Syariah Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta, Senin (26/1/2026).
Petugas teller melayani nasabah usai peresmian Kantor Cabang KB Bank Syariah Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta, Senin (26/1/2026).
Petugas teller melayani nasabah usai peresmian Kantor Cabang KB Bank Syariah Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta, Senin (26/1/2026).
Relokasi dari Salemba, KB Bank Syariah Resmikan Kantor Cabang Bendungan Hilir
Senin 26 Januari 2026 21:47 WIB
JAKARTA - Petugas teller menghitung uang di Kantor Cabang KB Bank Syariah Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta, Senin (26/1/2026).
Kantor cabang ini merupakan relokasi dari Kantor Cabang Jakarta Salemba sebagai bagian dari penguatan jaringan layanan dan sinergi perbankan KB Bank Syariah dalam memperluas akses layanan keuangan syariah kepada masyarakat.
