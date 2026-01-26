JAKARTA - Petugas teller menghitung uang di Kantor Cabang KB Bank Syariah Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta, Senin (26/1/2026).

Kantor cabang ini merupakan relokasi dari Kantor Cabang Jakarta Salemba sebagai bagian dari penguatan jaringan layanan dan sinergi perbankan KB Bank Syariah dalam memperluas akses layanan keuangan syariah kepada masyarakat.