Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Multimedia
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Direktur Utama KB Bank Syariah A. Iwan Ch. memberikan sambutan saat peresmian Kantor Cabang KB Bank Syariah Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta, Senin (26/1/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Direktur Utama KB Bank Syariah A. Iwan Ch., Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Ahmad Aidil Ritonga dan Direktur Bisnis Santi Aji Yuniasih menyapa nasabah saat peresmian Kantor Cabang KB Bank Syariah Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta, Senin (26/1/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Direktur Utama KB Bank Syariah A. Iwan Ch. (tengah) bersama Direktur Bisnis Santi Aji Yuniasih (kiri) dan Komisaris Deddy SA. Kodir meresmikan Kantor Cabang KB Bank Syariah Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta, Senin (26/1/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Petugas teller melayani nasabah usai peresmian Kantor Cabang KB Bank Syariah Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta, Senin (26/1/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Petugas teller melayani nasabah usai peresmian Kantor Cabang KB Bank Syariah Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta, Senin (26/1/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Relokasi dari Salemba, KB Bank Syariah Resmikan Kantor Cabang Bendungan Hilir

Senin 26 Januari 2026 21:47 WIB
A
A
A
JAKARTA - Petugas teller menghitung uang di Kantor Cabang KB Bank Syariah Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta, Senin (26/1/2026).
 
Kantor cabang ini merupakan relokasi dari Kantor Cabang Jakarta Salemba sebagai bagian dari penguatan jaringan layanan dan sinergi perbankan KB Bank Syariah dalam memperluas akses layanan keuangan syariah kepada masyarakat.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kb Bank Syariah Bank Syariah
Foto Lainnya
Penghargaan Bank Syariah Bukopin
Relokasi dari Salemba, KB Bank Syariah Resmikan Kantor Cabang Bendungan Hilir
Kunjungi Sumbar, TGB Zainul Majdi dan Gubernur Mahyeldi Bahas Konversi Bank Syariah
Dorong Ekosistem Perekonomian Syariah Indonesia, BPKH Beri Penghargaan kepada Mitra Bank Syariah