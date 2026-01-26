Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Multimedia
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Pemain menggiring bola saat mengikuti mini soccer di acara Grind Geng Fun Mini Soccer di Jakarta, Minggu (26/1/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Brand Grind Boys yang melekat di kalangan anak muda diyakini dapat membangun kesadaran mencintai produk lokal, terlebih para anggotanya juga memiliki merek dagang sendiri.
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Pemain menggiring bola saat mengikuti mini soccer di acara Grind Geng Fun Mini Soccer di Jakarta, Minggu (26/1/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Pemain menggiring bola saat mengikuti mini soccer di acara Grind Geng Fun Mini Soccer di Jakarta, Minggu (26/1/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
CEO Sinergi Adv Nusantara Prama Tirta Leksana bersama Grind Boys yang terdiri dari kreator konten seperti Gofar Hilman, Rico Lubis, dan Wanda Oke (Wancoy) hadir di acara Grind Geng Fun Mini Soccer di Jakarta, Minggu (26/1/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Lewat Mini Soccer, Grind Boys Bersama Sinergi Adv Nusantara Suarakan Dukungan untuk UMKM Tekstil

Senin 26 Januari 2026 21:47 WIB
A
A
A

JAKARTA - CEO Sinergi Adv Nusantara Prama Tirta Leksana bersama Grind Boys yang terdiri dari kreator konten seperti Gofar Hilman, Rico Lubis, dan Wanda Oke (Wancoy) hadir di acara Grind Geng Fun Mini Soccer di Jakarta, Minggu (26/1/2026). Sinergi Adv Nusantara Prama menggandeng kelompok podcaster Grind Boys yang beranggotakan Gofar Hilman, Wancoy, dan Rico Lubis untuk semakin menyaurakan kampanye dukungan industri tekstil Tanah Air. 

 
Brand Grind Boys yang melekat di kalangan anak muda diyakini dapat membangun kesadaran mencintai produk lokal, terlebih para anggotanya juga memiliki merek dagang sendiri. 
 
CEO Sinergi Adv Nusantara Prama Tirta Leksana menekankan loyalitas penggemar dapat menjadi motor penggerak dukungan terhadap UMKM. "Jadi, menimbulkan kesadaran, rasa cinta Grind Boys ini, penggemarnya luar biasa, saya merasakan, setelah hadir di podcast itu, penggemarnya luar biasa," imbuh Prama.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Mini Soccer Main Bola
Foto Lainnya
Bisnis Penyewaan Lapangan Mini Soccer Semakin Banyak Diminati
Lewat Mini Soccer, Grind Boys Bersama Sinergi Adv Nusantara Suarakan Dukungan untuk UMKM Tekstil
Agus Gumiwang Kartasasmita Buka Mini Soccer Menperin Cup
Minim Fasilitas Bermain, Anak-Anak Manfaatkan Halaman Masjid untuk Main Bola
Tak Ada Izin dari Gubenur Jogja, Mini Soccer di Sleman Ditutup
Eks Pemain Manchester United Sebastian Veron Nyeker saat Main Bola di Stadion Madya
Sensasi Bermain Mini Soccer di Rooftop Mal Kawasan Tangerang
Presiden FIFA Gianni Infantino Main Bola Bareng Staf PSSI di Stadion Madya