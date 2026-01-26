JAKARTA - CEO Sinergi Adv Nusantara Prama Tirta Leksana bersama Grind Boys yang terdiri dari kreator konten seperti Gofar Hilman, Rico Lubis, dan Wanda Oke (Wancoy) hadir di acara Grind Geng Fun Mini Soccer di Jakarta, Minggu (26/1/2026). Sinergi Adv Nusantara Prama menggandeng kelompok podcaster Grind Boys yang beranggotakan Gofar Hilman, Wancoy, dan Rico Lubis untuk semakin menyaurakan kampanye dukungan industri tekstil Tanah Air.

Brand Grind Boys yang melekat di kalangan anak muda diyakini dapat membangun kesadaran mencintai produk lokal, terlebih para anggotanya juga memiliki merek dagang sendiri.

CEO Sinergi Adv Nusantara Prama Tirta Leksana menekankan loyalitas penggemar dapat menjadi motor penggerak dukungan terhadap UMKM. "Jadi, menimbulkan kesadaran, rasa cinta Grind Boys ini, penggemarnya luar biasa, saya merasakan, setelah hadir di podcast itu, penggemarnya luar biasa," imbuh Prama.