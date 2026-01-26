Advertisement
Terdakwa kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer bersiap menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Terdakwa kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer bersiap menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Terdakwa kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer bersiap menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Terdakwa kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer bersiap menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Terdakwa kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer bersiap menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (26/1/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Immanuel Ebenezer Jalani Sidang Lanjutan Kasus Dugaan Pemerasan Sertifikat K3

Senin 26 Januari 2026 21:59 WIB
A
A
A

JAKARTA - Terdakwa kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer bersiap menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (26/1/2026).

 
Dalam agenda persidangan kali ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan lima orang saksi, termasuk staf Direktorat Bina Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3, serta Kepala Subdirektorat Akreditasi Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan yang menjabat pada periode 2021–2023.
