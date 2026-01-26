Foto 1 / 5
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Raker Komisi III DPR?Kapolri Bahas Evaluasi Kinerja 2025 dan Rencana 2026
Senin 26 Januari 2026 21:53 WIB
JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Raker tersebut membahas evaluasi kinerja Tahun Anggaran 2025 dan rencana kerja Tahun Anggaran 2026.
