Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan mencatatkan momen emas dalam kariernya dengan keluar sebagai juara BWF World Tour Super 500 Daihatsu Indonesia Masters 2026.
Sepanjang laga final, Alwi tampil dominan tanpa memberi banyak ruang bagi lawan. Permainan agresif dan penuh kontrol membawanya meraih kemenangan telak dua gim langsung, 21-5 dan 21-6, dalam waktu kurang dari 30 menit.
Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan mencatatkan momen emas dalam kariernya dengan keluar sebagai juara BWF World Tour Super 500 Daihatsu Indonesia Masters 2026.
Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan berselebrasi usai mengalahkan lawannya asal Thailand, Panitchaphon Teeraratsakul pada final Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (25/1/2026).
Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan berselebrasi usai mengalahkan lawannya asal Thailand, Panitchaphon Teeraratsakul pada final Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (25/1/2026).
Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan berselebrasi usai mengalahkan lawannya asal Thailand, Panitchaphon Teeraratsakul pada final Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (25/1/2026).
Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan berselebrasi usai mengalahkan lawannya asal Thailand, Panitchaphon Teeraratsakul pada final Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (25/1/2026).
Gelar Super 500 Pertama, Alwi Farhan Juara Indonesia Masters 2026

Minggu 25 Januari 2026 22:44 WIB
JAKARTA - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan berselebrasi usai mengalahkan lawannya asal Thailand, Panitchaphon Teeraratsakul pada final Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (25/1/2026).
 
Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan mencatatkan momen emas dalam kariernya dengan keluar sebagai juara BWF World Tour Super 500 Daihatsu Indonesia Masters 2026. Tampil di partai puncak, Alwi menunjukkan kelasnya dengan menundukkan wakil Thailand, Panitchaphon Teeraratsakul.
 
Sepanjang laga final, Alwi tampil dominan tanpa memberi banyak ruang bagi lawan. Permainan agresif dan penuh kontrol membawanya meraih kemenangan telak dua gim langsung, 21-5 dan 21-6, dalam waktu kurang dari 30 menit.
 
Gelar ini menjadi titel BWF Super 500 pertama bagi Alwi Farhan, sekaligus menandai langkah penting dalam perjalanannya menembus jajaran elite bulu tangkis dunia. Sebuah pencapaian yang mempertegas potensinya sebagai masa depan tunggal putra Indonesia.
