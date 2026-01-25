Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Multimedia
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Ganda putra Raymond Indra/Nikolaus Joaquin runner up Daihatsu Indonesia Masters 2026 usai dikalahkan wakil Malaysia Goh Sze Fei/Nur Izzuddin dengan skor 21-19, 21-13.
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Ganda putra Raymond Indra/Nikolaus Joaquin runner up Daihatsu Indonesia Masters 2026 usai dikalahkan wakil Malaysia Goh Sze Fei/Nur Izzuddin dengan skor 21-19, 21-13.
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Ganda putra Raymond Indra/Nikolaus Joaquin saat menghadapi ganda putra Malaysia Goh Sze Fei/Nur Izzuddin pada final Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (25/1/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Ganda putra Raymond Indra/Nikolaus Joaquin saat menghadapi ganda putra Malaysia Goh Sze Fei/Nur Izzuddin pada final Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (25/1/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Ganda putra Raymond Indra/Nikolaus Joaquin saat menghadapi ganda putra Malaysia Goh Sze Fei/Nur Izzuddin pada final Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (25/1/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Raymond/Joaquin Runner-up Indonesia Masters 2026

Minggu 25 Januari 2026 22:37 WIB
A
A
A

JAKARTA - Ganda putra Raymond Indra/Nikolaus Joaquin saat menghadapi ganda putra Malaysia Goh Sze Fei/Nur Izzuddin pada final Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (25/1/2026).

 
Ganda putra Raymond Indra/Nikolaus Joaquin runner up Daihatsu Indonesia Masters 2026 usai dikalahkan wakil Malaysia Goh Sze Fei/Nur Izzuddin dengan skor 21-19, 21-13.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Raymond/Joaquin Runner-up Indonesia Masters 2026
Tampil Dominan, Alwi Farhan Lolos ke Final Indonesia Masters 2026
Lanny/Apriyani Terhenti di Semifinal Indonesia Masters 2026
Lewat Laga Ketat Rubber Gim, Jafar/Felisha Gagal ke Final Indonesia Masters 2026
Jafar/Felisha Tembus Semifinal Indonesia Masters 2026
Alwi Farhan Melaju ke Semifinal Indonesia Masters 2026
Lanny/Apriyani Lolos ke 8 Besar Indonesia Masters 2026
Putri Kusuma Wardani Gugur di 16 Besar Indonesia Masters 2026