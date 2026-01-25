Foto 1 / 5
Ganda putra Raymond Indra/Nikolaus Joaquin runner up Daihatsu Indonesia Masters 2026 usai dikalahkan wakil Malaysia Goh Sze Fei/Nur Izzuddin dengan skor 21-19, 21-13.
Raymond/Joaquin Runner-up Indonesia Masters 2026
Minggu 25 Januari 2026 22:37 WIB
JAKARTA - Ganda putra Raymond Indra/Nikolaus Joaquin saat menghadapi ganda putra Malaysia Goh Sze Fei/Nur Izzuddin pada final Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (25/1/2026).
