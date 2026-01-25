JAKARTA - Sejumlah peserta mengikuti pertandingan MILO's Padel League di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (24/1/2026). Kejuaraan yang diselenggarakan Nestle MILO ini diikuti oleh 32 tim dengan total 366 pemain.

Setelah melalui babak penyisihan grup yang berlangsung mulai dari 18 Agustus 2025, pada Sabtu, 24 Januari 2026 dilaksanakan babak final di Milo’s Padel Kemang.

Kompetisi ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan gaya hidup aktif sekaligus bertumbuh bersama komunitas padel yang semakin berkembang.