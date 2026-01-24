Advertisement
Dua gol kemenangan Persija lahir dari titik putih lewat eksekusi dingin Gustavo Almeida dan Maxwell Souza, sekaligus menandai start positif tim ibu kota di paruh kedua kompetisi BRI Super League 2025/2026.
Macan Kemayoran menaklukkan Madura United dengan skor 2-0.
Dua gol kemenangan Persija lahir dari titik putih lewat eksekusi dingin Gustavo Almeida dan Maxwell Souza, sekaligus menandai start positif tim ibu kota di paruh kedua kompetisi BRI Super League 2025/2026.
Macan Kemayoran menaklukkan Madura United dengan skor 2-0.
Macan Kemayoran menaklukkan Madura United dengan skor 2-0.
Selebrasi pesepak bola Persija Jakarta Maxwell Souza (kiri) bersama rekan setimnya usai mencetak gol ke gawang Madura United dalam lanjutan kompetisi BRI Super League 2025/2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (23/1/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Dua Penalti Antar Persija Tekuk Madura United 2-0

Sabtu 24 Januari 2026 20:54 WIB
A
A
A

JAKARTA - Selebrasi pesepak bola Persija Jakarta Maxwell Souza (kiri) bersama rekan setimnya usai mencetak gol ke gawang Madura United dalam lanjutan kompetisi BRI Super League 2025/2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (23/1/2026).

 
Macan Kemayoran menaklukkan Madura United dengan skor 2-0. Dua gol kemenangan Persija lahir dari titik putih lewat eksekusi dingin Gustavo Almeida dan Maxwell Souza, sekaligus menandai start positif tim ibu kota di paruh kedua kompetisi BRI Super League 2025/2026. 
