JAKARTA - Model tampil mengenakan koleksi UNIQLO Spring/Summer 2026 di Jakarta, Jumat (24/1/2026).

Menyambut koleksi Spring/Summer 2026, UNIQLO menggelar Spring/Summer 2026 Season Preview. Koleksi bertema “Intelligent Simplicity” ini menampilkan busana berdesain sederhana, fungsional, dan nyaman untuk berbagai aktivitas.

Rangkaian koleksi mencakup jeans, linen, outerwear, pakaian olahraga, serta item esensial dengan siluet bersih dan material ringan yang mudah dipadupadankan untuk kebutuhan sehari-hari.