Foto 1 / 6
Perbesar
Rangkaian koleksi mencakup jeans, linen, outerwear, pakaian olahraga, serta item esensial dengan siluet bersih dan material ringan yang mudah dipadupadankan untuk kebutuhan sehari-hari.
Foto 2 / 6
Perbesar
Senior Marketing Manager UNIQLO Indonesia Evy Christina Setiawan bersama Aktris Nikita Willy dan Entrepreneur Indra Priawan berfoto bersama model saat peluncuran koleksi UNIQLO Spring/Summer 2026 di Senayan City, Jakarta, Kamis (23/1/2026).
Foto 3 / 6
Perbesar
Model tampil mengenakan koleksi UNIQLO Spring/Summer 2026 di Jakarta, Jumat (24/1/2026).
Foto 4 / 6
Perbesar
Rangkaian koleksi mencakup jeans, linen, outerwear, pakaian olahraga, serta item esensial dengan siluet bersih dan material ringan yang mudah dipadupadankan untuk kebutuhan sehari-hari.
Foto 5 / 6
Perbesar
Rangkaian koleksi mencakup jeans, linen, outerwear, pakaian olahraga, serta item esensial dengan siluet bersih dan material ringan yang mudah dipadupadankan untuk kebutuhan sehari-hari.
Foto 6 / 6
Perbesar
Model tampil mengenakan koleksi UNIQLO Spring/Summer 2026 di Jakarta, Jumat (24/1/2026).
Advertisement
Koleksi Spring/Summer 2026 Angkat Konsep Intelligent Simplicity
Sabtu 24 Januari 2026 20:54 WIB
A
A
A
JAKARTA - Model tampil mengenakan koleksi UNIQLO Spring/Summer 2026 di Jakarta, Jumat (24/1/2026).
Menyambut koleksi Spring/Summer 2026, UNIQLO menggelar Spring/Summer 2026 Season Preview. Koleksi bertema “Intelligent Simplicity” ini menampilkan busana berdesain sederhana, fungsional, dan nyaman untuk berbagai aktivitas.
Rangkaian koleksi mencakup jeans, linen, outerwear, pakaian olahraga, serta item esensial dengan siluet bersih dan material ringan yang mudah dipadupadankan untuk kebutuhan sehari-hari.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya