Rangkaian koleksi mencakup jeans, linen, outerwear, pakaian olahraga, serta item esensial dengan siluet bersih dan material ringan yang mudah dipadupadankan untuk kebutuhan sehari-hari.
Senior Marketing Manager UNIQLO Indonesia Evy Christina Setiawan bersama Aktris Nikita Willy dan Entrepreneur Indra Priawan berfoto bersama model saat peluncuran koleksi UNIQLO Spring/Summer 2026 di Senayan City, Jakarta, Kamis (23/1/2026).
Model tampil mengenakan koleksi UNIQLO Spring/Summer 2026 di Jakarta, Jumat (24/1/2026).
Rangkaian koleksi mencakup jeans, linen, outerwear, pakaian olahraga, serta item esensial dengan siluet bersih dan material ringan yang mudah dipadupadankan untuk kebutuhan sehari-hari.
Rangkaian koleksi mencakup jeans, linen, outerwear, pakaian olahraga, serta item esensial dengan siluet bersih dan material ringan yang mudah dipadupadankan untuk kebutuhan sehari-hari.
Model tampil mengenakan koleksi UNIQLO Spring/Summer 2026 di Jakarta, Jumat (24/1/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Koleksi Spring/Summer 2026 Angkat Konsep Intelligent Simplicity

Sabtu 24 Januari 2026 20:54 WIB
JAKARTA - Model tampil mengenakan koleksi UNIQLO Spring/Summer 2026 di Jakarta, Jumat (24/1/2026).

 
Menyambut koleksi Spring/Summer 2026, UNIQLO menggelar Spring/Summer 2026 Season Preview. Koleksi bertema “Intelligent Simplicity” ini menampilkan busana berdesain sederhana, fungsional, dan nyaman untuk berbagai aktivitas.
 
Rangkaian koleksi mencakup jeans, linen, outerwear, pakaian olahraga, serta item esensial dengan siluet bersih dan material ringan yang mudah dipadupadankan untuk kebutuhan sehari-hari.
