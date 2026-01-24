JAKARTA - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan (atas) mengembalikan kok ke arah pebulu tangkis tunggal putra Taiwan Chi Yu Jen pada babak semifinal Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (24/1/2026). Alwi melaju ke babak final setelah menang dua gim 21-11 dan 21-12.