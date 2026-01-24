JAKARTA - Pebulu tangkis ganda putri Indonesia Apriyani Rahayu (kanan) dan Lanny Tria (kiri) mengembalikan kok ke arah lawannya dari Malaysia, Pearly Tan/Thinaah Muralitharan pada babak semifinal Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (24/1/2026). Lanny dan Apriyani terhenti di babak semifinal setelah kalah dua gim 15-21 dan 9-21.