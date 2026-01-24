Foto 1 / 5
Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Jafar Hidayatullah (bawah) terbaring dengan disaksikan rekannya, Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu usai gagal mengantisipasi smes ganda campuran Denmark, Mathias Christiansen/Alexandra Boje pada babak semifinal Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (24/1/2026).
Lewat Laga Ketat Rubber Gim, Jafar/Felisha Gagal ke Final Indonesia Masters 2026
Sabtu 24 Januari 2026 20:57 WIB
JAKARTA - Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Jafar Hidayatullah (bawah) terbaring dengan disaksikan rekannya, Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu usai gagal mengantisipasi smes ganda campuran Denmark, Mathias Christiansen/Alexandra Boje pada babak semifinal Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (24/1/2026). Jafar dan Felisha terhenti di semifinal setelah kalah dalam rubber gim 22-20, 19-21, dan 17-21.
