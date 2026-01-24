JAKARTA - Chief Executive Officer Krista Exhibitions Daud D Salim saat menyampaikan paparan dalam memastikan pihaknya akan menggelar Krista Interfood 2026 kepada awak media di Jakarta, Jumat, (24/1/2025).

Krista Exhibitions memastikan akan menyelenggarakan KRISTA INTERFOOD 2026 pada 4–7 November 2026 di NICE (Nusantara International Convention Exhibition), PIK 2, Tangerang, Banten. Pameran ini akan berfokus pada sektor makanan dan minuman, HoReCa, serta industri pendukung terkait.

Krista Exhibitions menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pelaku industri nasional di tengah penyesuaian agenda pameran. Penyelenggaraan KRISTA INTERFOOD 2026 menjadi bagian dari konsistensi perusahaan dalam menghadirkan pameran berskala nasional dan internasional.

Didirikan pada 1994, Krista Exhibitions merupakan perusahaan penyelenggara pameran yang 100 persen dimiliki nasional. Hingga kini, perusahaan ini secara konsisten menggelar lebih dari 30 pameran setiap tahun di berbagai sektor industri dan kota di Indonesia, dengan partisipasi lebih dari 5.000 peserta serta dikunjungi lebih dari 150.000 pelaku usaha domestik dan mancanegara setiap tahunnya.

Interfood Indonesia sendiri pertama kali diselenggarakan pada tahun 2000 dan berkembang pesat hingga 2015. Krista Exhibitions kemudian menjalin kemitraan dengan mitra asing dari Prancis untuk menggabungkan kekuatan penyelenggaraan pameran. Namun, seiring perjalanan kemitraan tersebut, Krista Exhibitions mengambil langkah hukum terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen yang telah dilaporkan ke Mabes Polri pada Januari 2026.

Krista Exhibitions turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada kementerian, institusi pemerintah, asosiasi industri, media, peserta pameran, pengunjung setia, serta seluruh tim yang telah mendukung pertumbuhan Krista Exhibitions selama ini.