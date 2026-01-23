Foto 1 / 3
Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Jafar Hidayatullah dan Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu mengembalikan kok ke arah ganda campuran asal Prancis, Thom Gicquel/Delphine Delrue pada babak perempat final Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Ganda campuran Indonesia Jafar Hidayatullah dan Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu berhasil melaju ke babak semifinal setelah menang rubber atas wakil Prancis, Thom Gicquel/Delphine Delrue dengan skor 13-21, 22-20, dan 21-16.
Jafar/Felisha Tembus Semifinal Indonesia Masters 2026
Jum'at 23 Januari 2026 22:51 WIB
