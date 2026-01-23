Advertisement
Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan saat menghadapi pebulu tangkis tunggal Jepang Yushi Tanaka pada babak perempat final Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan saat menghadapi pebulu tangkis tunggal Jepang Yushi Tanaka pada babak perempat final Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan saat menghadapi pebulu tangkis tunggal Jepang Yushi Tanaka pada babak perempat final Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan saat menghadapi pebulu tangkis tunggal Jepang Yushi Tanaka pada babak perempat final Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (23/1/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Alwi Farhan Melaju ke Semifinal Indonesia Masters 2026

Jum'at 23 Januari 2026 22:31 WIB
JAKARTA - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan saat menghadapi pebulu tangkis tunggal Jepang Yushi Tanaka pada babak perempat final Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (23/1/2026).

 
Alwi Farhan berhasil melaju ke babak semifinal Daihatsu Indonesia Masters 2026 usai mengalahkan wakil Jepang Yushi Tanaka dengan skor 22-20, 21-16.
 
Foto: Aldhi Chandra Setiawan
