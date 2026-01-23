JAKARTA - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan saat menghadapi pebulu tangkis tunggal Jepang Yushi Tanaka pada babak perempat final Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Alwi Farhan berhasil melaju ke babak semifinal Daihatsu Indonesia Masters 2026 usai mengalahkan wakil Jepang Yushi Tanaka dengan skor 22-20, 21-16.

Foto: Aldhi Chandra Setiawan