Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Multimedia
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Ratusan rumah warga di Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, kembali terendam banjir pada Jumat (23/1/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Ratusan rumah warga di Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, kembali terendam banjir pada Jumat (23/1/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Ratusan rumah warga di Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, kembali terendam banjir pada Jumat (23/1/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Ratusan rumah warga di Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, kembali terendam banjir pada Jumat (23/1/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Ratusan rumah warga di Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, kembali terendam banjir pada Jumat (23/1/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Banjir Kembali Rendam Cipinang Melayu, Air Capai 60 Sentimeter

Jum'at 23 Januari 2026 22:53 WIB
A
A
A
Ratusan rumah warga di Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, kembali terendam banjir pada Jumat (23/1/2026). Air setinggi hingga 60 sentimeter menggenangi permukiman, memaksa warga beraktivitas di tengah genangan.
 
Sebelumnya, banjir sempat surut. Namun hujan berintensitas tinggi yang mengguyur Jakarta Timur sejak siang membuat debit air kembali meningkat. Aliran Kali Sunter yang melintasi kawasan Cipinang Melayu meluap dan menggenangi rumah-rumah warga untuk kedua kalinya dalam satu hari.
 
Warga terpaksa menerobos banjir untuk beraktivitas, sementara sejumlah rumah kembali terendam. Kondisi ini mengganggu aktivitas sehari-hari dan menimbulkan kekhawatiran akan naiknya air susulan.
 
Warga berharap petugas segera menyalurkan bantuan, terutama perahu karet untuk evakuasi, serta bantuan logistik berupa makanan, obat-obatan, dan perlengkapan kebersihan.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Debat Perdana, Pasangan Dharma-Kun Bicara Menanggulangi Banjir Jakarta
Perbaikan Saluran Air Atasi Banjir Jakarta
Pembersihan Waduk Pluit Antisipasi Banjir Jakarta
Langkah Antisipasi Banjir Jakarta, Kanal Banjir Barat Dikeruk
Di Sejumlah Daerah Kekeringan, Di Desa Ini Curah Hujan Tinggi dan Menyebabkan Banjir
Tumpukan Sampah Pantai Padang Akibat Curah Hujan Tinggi
Cegah Banjir Jakarta, Waduk Lebak Bulus Dibangun
Daya Tampung Waduk Pluit Jadi Kunci Penanganan Banjir Jakarta