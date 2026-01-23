Ratusan rumah warga di Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, kembali terendam banjir pada Jumat (23/1/2026). Air setinggi hingga 60 sentimeter menggenangi permukiman, memaksa warga beraktivitas di tengah genangan.

Sebelumnya, banjir sempat surut. Namun hujan berintensitas tinggi yang mengguyur Jakarta Timur sejak siang membuat debit air kembali meningkat. Aliran Kali Sunter yang melintasi kawasan Cipinang Melayu meluap dan menggenangi rumah-rumah warga untuk kedua kalinya dalam satu hari.

Warga terpaksa menerobos banjir untuk beraktivitas, sementara sejumlah rumah kembali terendam. Kondisi ini mengganggu aktivitas sehari-hari dan menimbulkan kekhawatiran akan naiknya air susulan.

Warga berharap petugas segera menyalurkan bantuan, terutama perahu karet untuk evakuasi, serta bantuan logistik berupa makanan, obat-obatan, dan perlengkapan kebersihan.