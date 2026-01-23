Advertisement
Pengendara sepeda motor melintas di Jalan Tol Lingkar Luar untuk menghindari banjir di Cengkareng, Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Pengendara sepeda motor melintas di Jalan Tol Lingkar Luar untuk menghindari banjir di Cengkareng, Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Pengendara sepeda motor melintas di Jalan Tol Lingkar Luar untuk menghindari banjir di Cengkareng, Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Pengendara sepeda motor melintas di Jalan Tol Lingkar Luar untuk menghindari banjir di Cengkareng, Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Pengendara sepeda motor melintas di Jalan Tol Lingkar Luar untuk menghindari banjir di Cengkareng, Jakarta, Jumat (23/1/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Hindari Banjir Cengkareng, Pengendara Motor Melintas di Tol Lingkar Luar

Jum'at 23 Januari 2026 22:45 WIB
JAKARTA - Pengendara sepeda motor melintas di Jalan Tol Lingkar Luar untuk menghindari banjir di Cengkareng, Jakarta, Jumat (23/1/2026). Banjir setinggi 40-60 cm akibat tingginya intensitas hujan sejak Kamis (22/1) serta buruknya kualitas drainase tersebut membuat sejumlah kendaraan mogok dan lalu lintas terganggu.

