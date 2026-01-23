Foto 1 / 5
Truk melintasi jalan yang terendam banjir di Jalan Daan Mogot, Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Banjir setinggi 50-60 cm akibat hujan berintensitas tinggi serta buruknya sistem drainase tersebut membuat sejumlah kendaraan mogok dan lalu lintas terganggu.
Truk melintasi jalan yang terendam banjir di Jalan Daan Mogot, Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Banjir setinggi 50-60 cm akibat hujan berintensitas tinggi serta buruknya sistem drainase tersebut membuat sejumlah kendaraan mogok dan lalu lintas terganggu.
Truk melintasi jalan yang terendam banjir di Jalan Daan Mogot, Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Truk Terobos Banjir 60 Cm di Daan Mogot, Lalu Lintas Lumpuh
Jum'at 23 Januari 2026 22:41 WIB
JAKARTA - Truk melintasi jalan yang terendam banjir di Jalan Daan Mogot, Jakarta, Jumat (23/1/2026). Banjir setinggi 50-60 cm akibat hujan berintensitas tinggi serta buruknya sistem drainase tersebut membuat sejumlah kendaraan mogok dan lalu lintas terganggu.
