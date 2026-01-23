Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Multimedia
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Benih jagung DK79C Kuat dirancang untuk lahan kering dan wilayah berbukit dengan umur panen sekitar 100 hari.
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Benih jagung DK79C Kuat dirancang untuk lahan kering dan wilayah berbukit dengan umur panen sekitar 100 hari.
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Benih jagung DK79C Kuat dirancang untuk lahan kering dan wilayah berbukit dengan umur panen sekitar 100 hari.
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Ratusan petani panen jagung dari benih DK79C Kuat di Grobogan Jawa Tengah, belum lama ini.
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Ratusan petani panen jagung dari benih DK79C Kuat di Grobogan Jawa Tengah, belum lama ini.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Ratusan Petani di Grobogan Panen Jagung di Lahan Kering

Jum'at 23 Januari 2026 22:41 WIB
A
A
A
Ratusan petani panen jagung dari benih DK79C Kuat di Grobogan Jawa Tengah, belum lama ini.
 
Benih jagung DK79C Kuat dirancang untuk lahan kering dan wilayah berbukit dengan umur panen sekitar 100 hari. Rata-rata hasil panen mencapai 6-7 ton per hektare di wilayah Grobogan dan Kendal.
 
Bayer mengembangkan platform digital SOBAT (Sahabat dan Advisor Petani Bayer) Agri Apps danTeman Petani Indonesia untuk mempermudah akses informasi seputar masalah pertanian bagi petani di Indonesia. Bayer juga mengembangkan platform digital SOBAT Agri Apps dan Teman Petani Indonesia untuk mempermudah akses informasi seputar masalah pertanian bagi petani di Indonesia.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Panen Jagung Jagung
Foto Lainnya
Ratusan Petani di Grobogan Panen Jagung di Lahan Kering
Panglima TNI dan Kapolri Tanam Bibit Jagung di Semarang
Pelatihan Perawatan Varietas Baru Jagung Unggul Bioteknologi untuk Petani
Anomali Cuaca Picu Kenaikan Harga Jagung Pipilan Kering
Budi Daya Jamur Janggel Manfaatkan Limbah Tongkol Jagung
Panen Jagung Perdana di Lumbung Pangan Papua
Kemandirian Pangan, Jokowi dan Prabowo Tanam Jagung di Food Estate Keerom Papua
Bupati Keerom Papua, Targetkan Lumbung Jagung Nasional untuk Ketahanan Pangan