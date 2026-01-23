Foto 1 / 5
Benih jagung DK79C Kuat dirancang untuk lahan kering dan wilayah berbukit dengan umur panen sekitar 100 hari.
Benih jagung DK79C Kuat dirancang untuk lahan kering dan wilayah berbukit dengan umur panen sekitar 100 hari.
Benih jagung DK79C Kuat dirancang untuk lahan kering dan wilayah berbukit dengan umur panen sekitar 100 hari.
Ratusan petani panen jagung dari benih DK79C Kuat di Grobogan Jawa Tengah, belum lama ini.
Ratusan petani panen jagung dari benih DK79C Kuat di Grobogan Jawa Tengah, belum lama ini.
Ratusan Petani di Grobogan Panen Jagung di Lahan Kering
Jum'at 23 Januari 2026 22:41 WIB
Benih jagung DK79C Kuat dirancang untuk lahan kering dan wilayah berbukit dengan umur panen sekitar 100 hari. Rata-rata hasil panen mencapai 6-7 ton per hektare di wilayah Grobogan dan Kendal.
Bayer mengembangkan platform digital SOBAT (Sahabat dan Advisor Petani Bayer) Agri Apps danTeman Petani Indonesia untuk mempermudah akses informasi seputar masalah pertanian bagi petani di Indonesia. Bayer juga mengembangkan platform digital SOBAT Agri Apps dan Teman Petani Indonesia untuk mempermudah akses informasi seputar masalah pertanian bagi petani di Indonesia.
