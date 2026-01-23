Foto 1 / 5
Sejumlah warga melintasi banjir di perumahan Pondok Karya, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (23/1/2026).
Sejumlah warga melintasi banjir di perumahan Pondok Karya, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (23/1/2026).
Sejumlah warga melintasi banjir di perumahan Pondok Karya, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (23/1/2026).
Sejumlah warga melintasi banjir di perumahan Pondok Karya, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (23/1/2026).
Sejumlah warga melintasi banjir di perumahan Pondok Karya, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (23/1/2026).
Banjir Rendam Pondok Karya Akibat Hujan Deras
Jum'at 23 Januari 2026 22:27 WIB
JAKARTA - Sejumlah warga melintasi banjir di perumahan Pondok Karya, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (23/1/2026).
Hujan deras mengguyur kawasan Jabodetabek membuat banjir di sejumlah titik.
