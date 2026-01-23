Foto 1 / 5
Penyidik KPK memeriksa Dito Ariotedjo sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024.
Penyidik KPK memeriksa Dito Ariotedjo sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024.
Penyidik KPK memeriksa Dito Ariotedjo sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024.
Penyidik KPK memeriksa Dito Ariotedjo sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024.
Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2023?€“2025 Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo (kiri) duduk di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/1/2026).
KPK Periksa Dito Ariotedjo Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Jum'at 23 Januari 2026 22:24 WIB
JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2023â€“2025 Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo (kiri) duduk di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/1/2026). Penyidik KPK memeriksa Dito Ariotedjo sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024.
