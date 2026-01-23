Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Multimedia
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Penyidik KPK memeriksa Dito Ariotedjo sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024.
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Penyidik KPK memeriksa Dito Ariotedjo sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024.
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Penyidik KPK memeriksa Dito Ariotedjo sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024.
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Penyidik KPK memeriksa Dito Ariotedjo sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024.
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2023?€“2025 Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo (kiri) duduk di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/1/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

KPK Periksa Dito Ariotedjo Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Jum'at 23 Januari 2026 22:24 WIB
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2023â€“2025 Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo (kiri) duduk di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/1/2026). Penyidik KPK memeriksa Dito Ariotedjo sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. 
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
KPK Periksa Dito Ariotedjo Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Erick Thohir Resmi Gantikan Dito Ariotedjo sebagai Menpora RI
Hary Tanoesoedibjo, Menpora Dito Ariotedjo dan Raffi Ahmad Buka Turnamen Biliar Berkelas Dunia
Menpora Dito Ariotedjo Apresiasi Table Tennis Okezone 2023, Berharap Tenis Meja Bisa Berprestasi
Momen Menpora Dito Ariotedjo Bersalaman dengan Eks Menkominfo Johnny G Plate di Sidang Korupsi BTS 4G
Menpora Dito Ariotedjo Bersaksi di Sidang Korupsi BTS 4G
Menpora Dito Ariotedjo Hadiri Pelantikan Ketua Umum Pemuda Perindo Michael Sianipar
Menpora Dito Ariotedjo Datang Langsung ke Kamboja Beri Dukungan Atlet yang Bertanding