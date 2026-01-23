Advertisement
Chief Executive Officer Siloam International Hospitals Caroline Riady menyampaikan sambutan saat peluncuran Integrated CT-LINAC di MRCCC Siloam Semanggi Kamis, 22 Januari 2026.
Founder and Chairman Lippo Organization, Mochtar Riady, bersama Direktur Pelayanan Klinis Kemenkes RI, dr. Obrin Parulian, M.Kes, dan Konselor Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia, Wang Siping saat meluncurkan Integrated CT-LINAC disaksikan oleh Chief Executive Officer Siloam International Hospitals Caroline Riady saat penandatanganan kerja sama pengembangan dan penerapan solusi artificial intelligent (AI) pada bidang layanan kesehatan di sela peluncuran Integrated CT-LINAC di MRCCC Siloam Semanggi, Kamis (22/1/2026).
Founder and Chairman Lippo Organization, Mochtar Riady, bersama Direktur Pelayanan Klinis Kemenkes RI, dr. Obrin Parulian, M.Kes, dan Konselor Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia, Wang Siping saat meluncurkan Integrated CT-LINAC disaksikan oleh Chief Executive Officer Siloam International Hospitals Caroline Riady dan General Manager & Co-CEO of United Imaging Healthcare, Dr. Steve TAN, Ph.D saat penandatanganan kerja sama pengembangan dan penerapan solusi artificial intelligent (AI) pada bidang layanan kesehatan di sela peluncuran Integrated CT-LINAC di MRCCC Siloam Semanggi, Kamis (22/1/2026).
Founder and Chairman Lippo Organization Mochtar Riady menyampaikan sambutan saat peluncuran Integrated CT-LINAC di MRCCC Siloam Semanggi Kamis, 22 Januari 2026.
Dokter Spesialis Onkologi Radiasi MRCCC Siloam Semanggi menjelaskan cara kerja teknologi Integrated CT-LINACdi MRCCC Siloam Semanggi, Jakarta, Kamis, 22 Januari 2026.
HOME MULTIMEDIA Foto

Kolaborasi Layanan Kesehatan Menghadirkan Integrated CT-LINAC Berbasis AI

Jum'at 23 Januari 2026 22:24 WIB
A
A
A

JAKARTA - Founder and Chairman Lippo Organization, Mochtar Riady, bersama Direktur Pelayanan Klinis Kemenkes RI, dr. Obrin Parulian, M.Kes, dan Konselor Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia, Wang Siping saat meluncurkan Integrated CT-LINAC disaksikan oleh Chief Executive Officer Siloam International Hospitals Caroline Riady dan General Manager & Co-CEO of United Imaging Healthcare, Dr. Steve TAN, Ph.D saat penandatanganan kerja sama pengembangan dan penerapan solusi artificial intelligent (AI) pada bidang layanan kesehatan di sela peluncuran Integrated CT-LINAC di MRCCC Siloam Semanggi, Kamis (22/1/2026). MRCCC Siloam Semanggi bekerja sama dengan United Imaging Healthcare, memperkenalkan Integrated CT-LINAC, sebuah sistem radioterapi presisi berteknologi mutakhir yang menggabungkan pencitraan diagnostik canggih dan radioterapi presisi.

