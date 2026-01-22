JAKARTA - (kiri-kanan) President Director Coca-Cola Indonesia Eva Lusiana, President, ASEAN & South Pacific, The Coca-Cola Company Selman Careaga, FIFA Legend Gilberto Silva, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir foto bersama dengan trofi FIFA World Cup 2026 yang diperlihatkan di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Trofi paling bergengsi dalam dunia sepak bola, FIFA World Cup Trophy, hadir di Indonesia melalui rangkaian FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola menjelang Piala Dunia 2026. Jakarta menjadi salah satu titik persinggahan tur global ini.

FIFA World Cup Trophy Tour merupakan bagian dari perjalanan global menuju Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, sekaligus menjadi simbol kedekatan penggemar Indonesia dengan panggung sepak bola dunia.