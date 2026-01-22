Foto 1 / 5
Perbesar
Trofi paling bergengsi dalam dunia sepak bola, FIFA World Cup Trophy, hadir di Indonesia melalui rangkaian FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola menjelang Piala Dunia 2026. Jakarta menjadi salah satu titik persinggahan tur global ini.
Foto 2 / 5
Perbesar
Trofi paling bergengsi dalam dunia sepak bola, FIFA World Cup Trophy, hadir di Indonesia melalui rangkaian FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola menjelang Piala Dunia 2026. Jakarta menjadi salah satu titik persinggahan tur global ini.
Foto 3 / 5
Perbesar
Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir.
Foto 4 / 5
Perbesar
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung,
Foto 5 / 5
Perbesar
President Director Coca-Cola Indonesia Eva Lusiana, President, ASEAN & South Pacific, The Coca-Cola Company Selman Careaga, FIFA Legend Gilberto Silva, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir foto bersama dengan trofi FIFA World Cup 2026 yang diperlihatkan di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Advertisement
Trofi Piala Dunia Hadir di Jakarta Jelang Piala Dunia 2026
Kamis 22 Januari 2026 22:31 WIB
A
A
A
JAKARTA - (kiri-kanan) President Director Coca-Cola Indonesia Eva Lusiana, President, ASEAN & South Pacific, The Coca-Cola Company Selman Careaga, FIFA Legend Gilberto Silva, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir foto bersama dengan trofi FIFA World Cup 2026 yang diperlihatkan di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Trofi paling bergengsi dalam dunia sepak bola, FIFA World Cup Trophy, hadir di Indonesia melalui rangkaian FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola menjelang Piala Dunia 2026. Jakarta menjadi salah satu titik persinggahan tur global ini.
FIFA World Cup Trophy Tour merupakan bagian dari perjalanan global menuju Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, sekaligus menjadi simbol kedekatan penggemar Indonesia dengan panggung sepak bola dunia.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Foto Lainnya