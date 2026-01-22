Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Lanny/Apriyani Lolos ke 8 Besar Indonesia Masters 2026

Kamis 22 Januari 2026 22:54 WIB
JAKARTA - Ganda putri Indonesia Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu saat menghadapi ganda putri Hong Kong Tsaing Hiu Yan/Yeung Pui Lam pada babak 16 besar Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

 
Ganda putri Indonesia Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu lolos ke babak delapan besar Indonesia Masters 2026 usai menang lewat dua gim langsung melawan pasangan Hong Kong, Tsaing Hiu Yan/Yeung Pui Lam dengan skor 21-17 dan 21-18.
