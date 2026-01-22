JAKARTA - Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani mengembalikan kok ke arah pebulu tangkis tunggal putri Taiwan Huang Yu-Hsun pada babak 16 besar Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026). Putri KW gagal melaju ke babak delapan besar usai kalah dalam pertandingan rubber gim dengan skor 17-21, 21-19, dan 17-21.