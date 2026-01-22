Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Multimedia
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 4
Perbesar
img-1
Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani mengembalikan kok ke arah pebulu tangkis tunggal putri Taiwan Huang Yu-Hsun pada babak 16 besar Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Foto 2 / 4
Perbesar
img-2
Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani mengembalikan kok ke arah pebulu tangkis tunggal putri Taiwan Huang Yu-Hsun pada babak 16 besar Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Foto 3 / 4
Perbesar
img-3
Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani mengembalikan kok ke arah pebulu tangkis tunggal putri Taiwan Huang Yu-Hsun pada babak 16 besar Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Foto 4 / 4
Perbesar
img-4
Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani mengembalikan kok ke arah pebulu tangkis tunggal putri Taiwan Huang Yu-Hsun pada babak 16 besar Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Putri Kusuma Wardani Gugur di 16 Besar Indonesia Masters 2026

Kamis 22 Januari 2026 22:50 WIB
A
A
A

JAKARTA - Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani mengembalikan kok ke arah pebulu tangkis tunggal putri Taiwan Huang Yu-Hsun pada babak 16 besar Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026). Putri KW gagal melaju ke babak delapan besar usai kalah dalam pertandingan rubber gim dengan skor 17-21, 21-19, dan 17-21.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Putri KW Juara Spain Masters 2021 di Usia 18 Tahun
Putri Kusuma Wardani Gugur di 16 Besar Indonesia Masters 2026
Fajar/Fikri Tembus Perempat Final Indonesia Masters 2026
Ganda Campuran Indonesia Jafar/Felisha Lolos 16 Besar Indonesia Masters 2026
Putri KW Lolos ke 16 Besar Indonesia Masters 2026
Fajar/Fikri Melangkah Mulus ke 16 Besar Indonesia Masters 2026
Putri KW Terhenti di Perempat Final Indonesia Masters 2025
Menang Mudah, Putri KW Melaju ke Babak 16 Besar Indonesia Masters 2025