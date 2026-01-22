JAKARTA - Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian (kanan) dan Muhammad Shohibul Fikri (kiri) mengembalikan kok ke arah pebulu tangkis ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando dan Bagas Maulana saat babak 16 besar Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Fajar/Fikri melaju ke babak delapan besar usai menang menghadapi Rolly Carnando dan Bagas Maulana lewat rubber gim dengan skor 21-16, 18-21, dan 21-13.