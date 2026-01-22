Foto 1 / 4
Perbesar
Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian (kanan) dan Muhammad Shohibul Fikri (kiri) mengembalikan kok ke arah pebulu tangkis ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando dan Bagas Maulana saat babak 16 besar Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Foto 2 / 4
Perbesar
Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian (kanan) dan Muhammad Shohibul Fikri (kiri) mengembalikan kok ke arah pebulu tangkis ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando dan Bagas Maulana saat babak 16 besar Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Foto 3 / 4
Perbesar
Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian (kanan) dan Muhammad Shohibul Fikri (kiri) mengembalikan kok ke arah pebulu tangkis ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando dan Bagas Maulana saat babak 16 besar Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Foto 4 / 4
Perbesar
Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian (kanan) dan Muhammad Shohibul Fikri (kiri) mengembalikan kok ke arah pebulu tangkis ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando dan Bagas Maulana saat babak 16 besar Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Advertisement
Fajar/Fikri Tembus Perempat Final Indonesia Masters 2026
Kamis 22 Januari 2026 22:47 WIB
A
A
A
JAKARTA - Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian (kanan) dan Muhammad Shohibul Fikri (kiri) mengembalikan kok ke arah pebulu tangkis ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando dan Bagas Maulana saat babak 16 besar Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Fajar/Fikri melaju ke babak delapan besar usai menang menghadapi Rolly Carnando dan Bagas Maulana lewat rubber gim dengan skor 21-16, 18-21, dan 21-13.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya