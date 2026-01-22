Advertisement
Hujan yang mengguyur Jakarta pada Kamis (22/1/2026) seharian penuh membuat sejumlah daerah ibu kota banjir. Salah satunya kawasan Pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan setinggi 40cm atau selutut orang dewasa.
MULTIMEDIA Foto

Jalan Pasar Warung Buncit Terendam Banjir, Kendaraan Tak Bisa Melintas

Kamis 22 Januari 2026 23:02 WIB
JAKARTA - Hujan yang mengguyur Jakarta pada Kamis (22/1/2026) seharian penuh membuat sejumlah daerah ibu kota banjir. Salah satunya kawasan Pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan setinggi 40cm atau selutut orang dewasa.

 
Akibatnya, akses kendaraan dari arah Mampang menuju Kemang dari kawasan Pasar Warung Buncit terputus.
