JAKARTA - Hujan yang mengguyur Jakarta pada Kamis (22/1/2026) seharian penuh membuat sejumlah daerah ibu kota banjir. Salah satunya kawasan Pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan setinggi 40cm atau selutut orang dewasa.

Akibatnya, akses kendaraan dari arah Mampang menuju Kemang dari kawasan Pasar Warung Buncit terputus.