JAKARTA - Kendaraan menerobos banjir yang menggenangi ruas Jalan Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2026). Hujan deras yang mengguyur wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya kembali memicu banjir di sejumlah titik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat sebanyak 12 rukun tetangga (RT) dan 17 ruas jalan di Jakarta masih terendam dengan ketinggian air mencapai 50 cm. Kondisi tersebut menyebabkan kemacetan dan aktivitas masyarakat terganggu.