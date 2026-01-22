JAKARTA - Product Manager Faber-Castell International Indonesia Richard Panelewen (kiri) bersama Fungsional Madya Kemendikdasmen Minhajul Ngabidin (kedua kiri) dan Head of Marketing Faber-Castell International Indonesia Martin S.Tjukrono (kanan) berbincang dengan Perwakilan Pemenang disela-sela acara pelepasan pemenang nasional lomba gambar Faber-Castell “Creative Family Award” di Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Creative Family Award-Art Alive periode 2024/2025 berhasil diadakan di 30 kota di Indonesia dengan diikuti sebanyak 32.000 pasangan anak dan orang tua yang menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap kegiatan kreatif serta mendorong momen kebersamaan yang dapat mempererat ikatan emosional antara anak dan orang tua.