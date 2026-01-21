Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Multimedia
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu mengembalikan kok ke arah ganda campuran Denmark, Mathias Christiansen/Alexandra Boje pada babak 32 besar Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu mengembalikan kok ke arah ganda campuran Denmark, Mathias Christiansen/Alexandra Boje pada babak 32 besar Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu mengembalikan kok ke arah ganda campuran Denmark, Mathias Christiansen/Alexandra Boje pada babak 32 besar Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu mengembalikan kok ke arah ganda campuran Denmark, Mathias Christiansen/Alexandra Boje pada babak 32 besar Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu mengembalikan kok ke arah ganda campuran Denmark, Mathias Christiansen/Alexandra Boje pada babak 32 besar Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Ganda Campuran Indonesia Jafar/Felisha Lolos 16 Besar Indonesia Masters 2026

Rabu 21 Januari 2026 21:35 WIB
A
A
A
 
JAKARTA - Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu mengembalikan kok ke arah ganda campuran Denmark, Mathias Christiansen/Alexandra Boje pada babak 32 besar Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026). 
 
Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu berhasil melaju ke babak 16 besar usai menang rubber gim 8-21, 21-15, 12-21.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Ganda Campuran Indonesia Jafar/Felisha Lolos 16 Besar Indonesia Masters 2026
Putri KW Lolos ke 16 Besar Indonesia Masters 2026
Fajar/Fikri Melangkah Mulus ke 16 Besar Indonesia Masters 2026