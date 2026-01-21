JAKARTA - Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu mengembalikan kok ke arah ganda campuran Denmark, Mathias Christiansen/Alexandra Boje pada babak 32 besar Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu berhasil melaju ke babak 16 besar usai menang rubber gim 8-21, 21-15, 12-21.