Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani saat menghadapi pebulu tangkis tunggal Taiwan Sung Shuo Yun pada babak 32 besar Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani saat menghadapi pebulu tangkis tunggal Taiwan Sung Shuo Yun pada babak 32 besar Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani saat menghadapi pebulu tangkis tunggal Taiwan Sung Shuo Yun pada babak 32 besar Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani saat menghadapi pebulu tangkis tunggal Taiwan Sung Shuo Yun pada babak 32 besar Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani saat menghadapi pebulu tangkis tunggal Taiwan Sung Shuo Yun pada babak 32 besar Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
MULTIMEDIA Foto

Putri KW Lolos ke 16 Besar Indonesia Masters 2026

Rabu 21 Januari 2026 21:30 WIB
JAKARTA - Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani saat menghadapi pebulu tangkis tunggal Taiwan Sung Shuo Yun pada babak 32 besar Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026). 

 
Putri Kusuma Wardani berhasil melangkah ke babak 16 besar Indonesia Masters 2026 usai mengalahkan wakil Taiwan, Sung Shuo Yun dengan skor 21-15, 21-15.
