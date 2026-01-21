Advertisement
MULTIMEDIA Foto

Tampang Bupati Pati Sudewo Usai Ditahan KPK

Rabu 21 Januari 2026 21:08 WIB
JAKARTA - Tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Sudewo (tengah) berjalan meninggalkan Gedung KPK Merah Putih usai pemeriksaan di Jakarta, Selasa (20/1/2026). KPK menetapkan Bupati Pati tersebut sebagai tersangka dengan barang bukti berupa uang senilai Rp2,6 miliar.

