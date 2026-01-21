PALEMBANG - Seniman Palembang yang tergabung dalam Aliansi Seniman Palembang melakukan aksi mendesak DPRD Kota Palembang mengesahkan Perda Pemajuan Kesenian dan mencabut Perda Pemajuan Kebudayaan, Rabu (21/1/2026).

Dalam orasinya seniman menyampaikan bahwa draft Perda Kesenian sudah melalui kajian dan telah terlebih dahulu dimasukan sementara Perda Kebudayaan sebaliknya belum melalui kajian dan baru diusuklkan. Pengesahan Perda Pemajuan Kesenian berkaitan penting dengan kemajuan kesenian Palembang, terutama kesejahteraan para seniman di Palembang.

Anggota Komisi I DPRD Palembang Jumono menyambut baik apresiasi yang disampaikan Aliansi Seniman Palembang. DPRD Palembang akan berkomitmen untuk membahas Perda Kemajuan Kesenian, untuk segera disahkan tahun ini.