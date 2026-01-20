Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Multimedia
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 4
Perbesar
img-1
Karyawan menunjukkan logam mulia di galeri Bank Muamalat, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Foto 2 / 4
Perbesar
img-2
Karyawan menunjukkan logam mulia di galeri Bank Muamalat, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Foto 3 / 4
Perbesar
img-3
Karyawan menunjukkan logam mulia di galeri Bank Muamalat, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Foto 4 / 4
Perbesar
img-4
Karyawan menunjukkan logam mulia di galeri Bank Muamalat, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Harga Emas Hari Ini Naik, Antam Tembus Rp2,705 Juta per Gram

Selasa 20 Januari 2026 20:34 WIB
A
A
A

JAKARTA - Karyawan menunjukkan logam mulia di galeri Bank Muamalat, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

 
Mengutip situs Logam Mulia, harga emas hari ini Selasa (20/1) di Butik Emas Antam berada di Rp 2.705.000. Harga emas hari ini naik Rp 2.000 per gram dari harga Senin (19/1) di Rp 2.703.000.
 
Adapun harga pembelian kembali atau buyback emas Antam menjadi Rp 2.546.000.
 
Jika ditinjau dari 7 hari lalu (13 Januari 2026), harga emas Antam ini naik Rp 53.000 per gram dari harga sebelumnya Rp 2.652.000.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp7.000 per Gram
Harga Emas Antam Hari Ini Cetak Sejarah
Harga Emas Antam Hari Ini Makin Berkilau Rp1.345.000 per Gram
Harga Emas Antam Hari Ini Masih Stabil