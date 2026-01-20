JAKARTA - Karyawan menunjukkan logam mulia di galeri Bank Muamalat, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Mengutip situs Logam Mulia, harga emas hari ini Selasa (20/1) di Butik Emas Antam berada di Rp 2.705.000. Harga emas hari ini naik Rp 2.000 per gram dari harga Senin (19/1) di Rp 2.703.000.

Adapun harga pembelian kembali atau buyback emas Antam menjadi Rp 2.546.000.

Jika ditinjau dari 7 hari lalu (13 Januari 2026), harga emas Antam ini naik Rp 53.000 per gram dari harga sebelumnya Rp 2.652.000.