Foto 1 / 4
Perbesar
Karyawan menunjukkan logam mulia di galeri Bank Muamalat, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Foto 2 / 4
Perbesar
Karyawan menunjukkan logam mulia di galeri Bank Muamalat, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Foto 3 / 4
Perbesar
Karyawan menunjukkan logam mulia di galeri Bank Muamalat, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Foto 4 / 4
Perbesar
Karyawan menunjukkan logam mulia di galeri Bank Muamalat, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Advertisement
Harga Emas Hari Ini Naik, Antam Tembus Rp2,705 Juta per Gram
Selasa 20 Januari 2026 20:34 WIB
A
A
A
JAKARTA - Karyawan menunjukkan logam mulia di galeri Bank Muamalat, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Mengutip situs Logam Mulia, harga emas hari ini Selasa (20/1) di Butik Emas Antam berada di Rp 2.705.000. Harga emas hari ini naik Rp 2.000 per gram dari harga Senin (19/1) di Rp 2.703.000.
Adapun harga pembelian kembali atau buyback emas Antam menjadi Rp 2.546.000.
Jika ditinjau dari 7 hari lalu (13 Januari 2026), harga emas Antam ini naik Rp 53.000 per gram dari harga sebelumnya Rp 2.652.000.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya