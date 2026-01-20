Advertisement
Foto 1 / 5
Pebulu tangkis Indonesia Anthony Sinisuka Ginting saat menghadapi pebulu tangkis Thailand Kantaphon Wangcharoen pada babak kualifikasi tunggal putra Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Foto 2 / 5
Pebulu tangkis Indonesia Anthony Sinisuka Ginting saat menghadapi pebulu tangkis Thailand Kantaphon Wangcharoen pada babak kualifikasi tunggal putra Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Foto 3 / 5
Pebulu tangkis Indonesia Anthony Sinisuka Ginting saat menghadapi pebulu tangkis Thailand Kantaphon Wangcharoen pada babak kualifikasi tunggal putra Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Foto 4 / 5
Pebulu tangkis Indonesia Anthony Sinisuka Ginting saat menghadapi pebulu tangkis Thailand Kantaphon Wangcharoen pada babak kualifikasi tunggal putra Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Foto 5 / 5
Pebulu tangkis Indonesia Anthony Sinisuka Ginting saat menghadapi pebulu tangkis Thailand Kantaphon Wangcharoen pada babak kualifikasi tunggal putra Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Anthony Sinisuka Ginting Tembus 32 Besar Usai Bungkam Wakil Thailand

Selasa 20 Januari 2026 20:38 WIB
A
A
A

JAKARTA - Pebulu tangkis Indonesia Anthony Sinisuka Ginting saat menghadapi pebulu tangkis Thailand Kantaphon Wangcharoen pada babak kualifikasi tunggal putra Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

 
Anthony Sinisuka Ginting melaju ke babak 32 besar usai menang dalam dua gim 21-12 dan 21-7 menghadapi wakil Thailand Kantaphon Wangcharoen.
