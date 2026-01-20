Foto 1 / 5
Ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri saat menghadapi ganda putra Taiwan Chen Zhi Ray/Lin Yu Chieh pada babak 32 besar Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Fajar/Fikri Melangkah Mulus ke 16 Besar Indonesia Masters 2026
Selasa 20 Januari 2026 20:34 WIB
Ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri melaju ke babak 16 besar Indonesia Masters 2026 usai menundukkan wakil Taiwan, Chen Zhi Ray/Lin Yu Chieh. Fajar/Fikri menang dua gim langsung dengan skor 21-16 dan 21-10.
