Menteri UMKM menyatakan capaian pada tahun 2025 diantaranya naiknya target rasio kewirausahaan dari 3,10 persen menjadi 3,29 persen, realisasi penyaluran KUR 2025 sebesar Rp270 triliun serta pagu anggaran tahun 2026 setelah konsolidasi sebesar Rp453 miliar.
Menteri UMKM menyatakan capaian pada tahun 2025 diantaranya naiknya target rasio kewirausahaan dari 3,10 persen menjadi 3,29 persen, realisasi penyaluran KUR 2025 sebesar Rp270 triliun serta pagu anggaran tahun 2026 setelah konsolidasi sebesar Rp453 miliar.
Menteri UMKM menyatakan capaian pada tahun 2025 diantaranya naiknya target rasio kewirausahaan dari 3,10 persen menjadi 3,29 persen, realisasi penyaluran KUR 2025 sebesar Rp270 triliun serta pagu anggaran tahun 2026 setelah konsolidasi sebesar Rp453 miliar.
Menteri UMKM menyatakan capaian pada tahun 2025 diantaranya naiknya target rasio kewirausahaan dari 3,10 persen menjadi 3,29 persen, realisasi penyaluran KUR 2025 sebesar Rp270 triliun serta pagu anggaran tahun 2026 setelah konsolidasi sebesar Rp453 miliar.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman (kiri) didampingi Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza (kanan) menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Raker Komisi VII DPR dengan Menteri UMKM Bahas Capaian dan Target 2026

Selasa 20 Januari 2026 20:49 WIB
JAKARTA - Menteri UMKM Maman Abdurrahman (kiri) didampingi Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza (kanan) menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026). Menteri UMKM menyatakan capaian pada tahun 2025 diantaranya naiknya target rasio kewirausahaan dari 3,10 persen menjadi 3,29 persen, realisasi penyaluran KUR 2025 sebesar Rp270 triliun serta pagu anggaran tahun 2026 setelah konsolidasi sebesar Rp453 miliar. 

