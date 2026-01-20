Foto 1 / 5
Dirut Pertamina periode 2018-2024 Nicke Widyawati berjalan keluar ruangan saat Majelis Hakim menskors sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Mantan Dirut Pertamina Nicke Widyawati Hadir sebagai Saksi Kasus Korupsi Minyak Mentah
Selasa 20 Januari 2026 20:45 WIB
JAKARTA - Dirut Pertamina periode 2018-2024 Nicke Widyawati berjalan keluar ruangan saat Majelis Hakim menskors sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (20/1/2026). Nicke Widyawati menjadi saksi pada sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dengan terdakwa Muhamad Kerry Adrianto Riza, Ramadhan Joedo, Dimas Werhaspati, Agus Purwono dan Yoki Firnandi.
