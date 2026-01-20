JAKARTA - Director of PT Huomo Indonesia Morefood Expo, Carrie Wang (kedua kanan) bersama dengan Ketua Bidang V BPP HIPMI BUMN Anthony Leong (tengah) disaksikan Ketua IPBBI Gomas Harun (kiri), Ketua HIPMI Culinary Indonesia Cikhita Sebayang (kedua kiri) dan Komisaris utama Panorama Media Satrijanto Tirtawisata (kanan) saat penandatanganan kerjasama Huamo Indonesia dengan HIPMI, di Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Kolaborasi ini menandai dukungan resmi HIPMI sebagai supporting association sekaligus menjadi sinyal kuat bagi pasar, khususnya pelaku usaha dan calon exhibitor di sektor makanan dan minuman (food and beverage/F&B).

Kerja sama tersebut mempertegas posisi MoreFood Expo sebagai platform bisnis yang relevan bagi pengusaha muda Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan usaha, memperluas akses pasar, serta membuka peluang integrasi ke dalam rantai pasok industri F&B global.

Bagi pengusaha muda, tantangan ekspansi bisnis saat ini tidak hanya terletak pada kualitas produk, tetapi juga pada kemampuan menembus pasar dan membangun kemitraan strategis. Dalam konteks itu, MoreFood Expo hadir sebagai wadah yang mempertemukan pelaku usaha dengan jaringan industri, pembeli, serta mitra strategis guna mendorong ekspansi bisnis ke level yang lebih luas.