Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Multimedia
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Kolaborasi ini menandai dukungan resmi HIPMI sebagai supporting association sekaligus menjadi sinyal kuat bagi pasar, khususnya pelaku usaha dan calon exhibitor di sektor makanan dan minuman (food and beverage/F&B).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Kolaborasi ini menandai dukungan resmi HIPMI sebagai supporting association sekaligus menjadi sinyal kuat bagi pasar, khususnya pelaku usaha dan calon exhibitor di sektor makanan dan minuman (food and beverage/F&B).
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Director of PT Huomo Indonesia Morefood Expo, Carrie Wang (kedua kanan) bersama dengan Ketua Bidang V BPP HIPMI BUMN Anthony Leong (tengah) disaksikan Ketua IPBBI Gomas Harun (kiri), Ketua HIPMI Culinary Indonesia Cikhita Sebayang (kedua kiri) dan Komisaris utama Panorama Media Satrijanto Tirtawisata (kanan) saat penandatanganan kerjasama Huamo Indonesia dengan HIPMI, di Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Director of PT Huomo Indonesia MoreFood Expo Carrie Wang (kanan) berbincang dengan Ketua Bidang V BPP HIPMI BUMN Anthony Leong usai penandatanganan MoU Huamo Indonesia dengan HIPMI, di Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Kolaborasi ini menandai dukungan resmi HIPMI sebagai supporting association sekaligus menjadi sinyal kuat bagi pasar, khususnya pelaku usaha dan calon exhibitor di sektor makanan dan minuman (food and beverage/F&B).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Kolaborasi MoreFood Expo dan HIPMI Buka Peluang Ekspansi Pengusaha Muda F&B Global

Selasa 20 Januari 2026 20:34 WIB
A
A
A

JAKARTA - Director of PT Huomo Indonesia Morefood Expo, Carrie Wang (kedua kanan) bersama dengan Ketua Bidang V BPP HIPMI BUMN Anthony Leong (tengah) disaksikan Ketua IPBBI Gomas Harun (kiri), Ketua HIPMI Culinary Indonesia Cikhita Sebayang (kedua kiri) dan Komisaris utama Panorama Media Satrijanto Tirtawisata (kanan) saat  penandatanganan kerjasama Huamo Indonesia dengan HIPMI, di Jakarta, Selasa (20/1/2026).

 
Kolaborasi ini menandai dukungan resmi HIPMI sebagai supporting association sekaligus menjadi sinyal kuat bagi pasar, khususnya pelaku usaha dan calon exhibitor di sektor makanan dan minuman (food and beverage/F&B).
 
Kerja sama tersebut mempertegas posisi MoreFood Expo sebagai platform bisnis yang relevan bagi pengusaha muda Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan usaha, memperluas akses pasar, serta membuka peluang integrasi ke dalam rantai pasok industri F&B global.
 
Bagi pengusaha muda, tantangan ekspansi bisnis saat ini tidak hanya terletak pada kualitas produk, tetapi juga pada kemampuan menembus pasar dan membangun kemitraan strategis. Dalam konteks itu, MoreFood Expo hadir sebagai wadah yang mempertemukan pelaku usaha dengan jaringan industri, pembeli, serta mitra strategis guna mendorong ekspansi bisnis ke level yang lebih luas.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Pengukuhan Angkatan Hipmi Jaya
Kolaborasi MoreFood Expo dan HIPMI Buka Peluang Ekspansi Pengusaha Muda F&B Global
Pameran Makanan dan Minuman Terbesar di Asia Tenggara Kembali Digelar di Jakarta
Jakarta Siap Sambut MoreFood Expo 2026: Pameran Makanan Internasional Perdana
Mendag Zulhas Hadiri Musyawarah Nasional HIPMI XVII di Solo
Hary Tanoesoedibjo Jadi Pembicara di Diklatda Hipmi Jaya 2022
Presiden Joko Widodo Hadiri HUT Hipmi ke-50
Webinar Hipmi Jelang Pelaksanaan G20 Sebagai Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional